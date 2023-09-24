Beyoğlu'nda büyük yangın: Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 00:59

Güncelleme: 24.09.2023 - 02:17

Yangın, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katı otopark olan evlendirme dairesinin bahçesinde bulunan tahta yürüyüş yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangında bahçede bulunan tahta yürüyüş parkuru alevlere teslim oldu. itfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında otoparkın girişinde bulunan plastik tabela ve yürüyüş parkuru adeta küle döndü. Şans eseri ölü ve yaralının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmaları yaptı.

Öte yandan yangında yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.