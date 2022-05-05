Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 120 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 120 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde gün içerisinde 120 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Tuzla’da bulunan İl Göç İdaresine sevk edildi. Polis ekiplerinin düzensiz göçmenler üzerine yaptığı denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.
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