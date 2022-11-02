Beyoğlu'nda film gibi olay: Arkadaşlarını kaçırıp, ailesinden fidye istediler
İstanbul Beyoğlu'nda İranlı garsonu kaçırıp ailesine işkence videoları göndererek 10 bin dolar fidye isteyen İranlı 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Bir dairede kelepçelenerek zorla tutulan garson Mostafa P.(30) polis tarafından kurtarılırken, kaçıranların Mostafa P.'nin arkadaşları olduğu ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda polise başvuran İran uyruklu Mına V.(45), Türkiye'de yaşayan kuzeninden 16 Ekim Pazar gününden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Mına V., Mostafa P.yi kaçıranların işkence videoları çekerek ailesine gönderdiğini ve 10 bin dolar fidye istediklerini söyledi.
APART DAİREYE OPERASYON
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kaçırılan Mostafa P.'nin Beyoğlu'nda apart bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti. Önceki gün sabaha karşı yapılan baskında ellerinden kalorifer borusuna kelepçelenerek zorla tutulan Mostafa P. kurtarıldı.
Bu sırada evde bulunan ve Mostafa P.'yi kaçırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibat kurdukları sim kartlar, işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ve mağdurun ellerini bağladıkları kelepçe ele geçirildi.
İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİLERİNDE GARSON OLDUKLARI BELİRLENDİ
Gözaltına alınan şüpheliler İran uyruklu Morteza B.(31), Mılad B.(30), Hamıd G.(32), Morjtaba M.(41)'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyle arkadaş oldukları ve onun gibi garsonluk yaptıkları tespit edildi.
Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- CHP’deki istifalara az kaldı
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'