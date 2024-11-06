Beyoğlu'nda genç mühendis 4 katlı binanın terasından düştü: 'İntihar' iddiası

Beyoğlun’da bir mühendis 4 katlı binanın terasından düştü. Ağır yaralanan genç adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda genç mühendis 4 katlı binanın terasından düştü: 'İntihar' iddiası
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:28

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında Onur Ö. (34) isimli mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onur Ö.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın intihar teşebbüsü olup olmadığının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Genç adamın düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Onur Ö.’nün 4 katlı binadan yere düştüğü anlar görülüyor.

“NABZI ATIYORDU”

Gelen gürültü üzerine dışarı çıktığını söyleyen Bedircan Sümer, "Biz burada çalışıyoruz. Saat 15.00 gibi, çalıştığım esnada bir ses geldi. Aşağıya indik adam düşmüş zannettik. Meğerse intihar etmiş. 4. veya 5. kattan atlamış. Öncesinde de eşiyle kavga etmiş. Biz buraya geldiğimizde yerdeydi. Hemen nabzına baktık nabzı atıyordu. Sonrasında da sağlık ekipleri adamı ambulansa bindirdi ve götürdü" dedi.


Etiketler: #Ambulans #Beyoğlu

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