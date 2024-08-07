Beyoğlu'nda ilginç olay: Yarım milyonluk senedi kapıp saniyeler içinde yuttu

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:05

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:19

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahıs fotokopisinin çekilmesi için makineye yerleştirilen 523 bin TL'lik senedi kapıp ağzına attı. Senedin alacaklısı taraf senedi yutan adam hakkında şikayetçi oldu.

YARIM MİLYONLUK SENEDİ YUTTU!

Beyoğlu'nda bir iş insanıyla karşı taraf arasında 523 bin TL'lik gayrimenkul anlaşmazlığı oluşması üzerine İş adamının avukatı ve karşı taraf Beyoğlu'ndaki tapu müdürlüğüne gitti. Ardından yarım milyonluk senedin fotokopisini çekmek için taraflar yine Beyoğlu'ndaki iş hanına geldi.

Avukat senedi uzattı, iş yeri çalışanı ise senedi makineye koydu. Avukat yarım milyonluk senedin aslını fotokopi makinesinden aldığı sırada karşı taraftaki şahıs senedi avukatın elinden bir anda aldı. Avukat ise geri almak için çabalarken, dükkanın içinde ise arbede yaşandı.

Üç kişinin arasında kalan adam buruşturduğu senedi bir anda ağzına atarak yuttu.

SENEDİ YUTAN ADAMA DAVA AÇILDI

Adamın hamlesi sonrası herkes şaşırıp kalırken, polis merkezine giden avukat şikayetçi oldu. Üstün ailesi hakkında 'resmi belgeyi yok etme' suçlamasıyla dava açıldı.