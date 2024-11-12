Beyoğlu'nda kadın turiste kapkaç

İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Türkmenistan uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Telefonu çalan kapkaççının peşinden koşan kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda kadın turiste kapkaç
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 13:12

Beyoğlu Tarlabaşı bulvarında Türkmenistan uyruklu kadın, arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken telefonuyla ilgilendiği esnada kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın ve arkadaşları daha sonra kapkaççıyı kovalamaya başladı. Ancak şahıs ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve kovalamaca kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Türkmenistan uyruklu kadının şikayetçi olması üzerine çalışma Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler