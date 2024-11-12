Beyoğlu'nda kadın turiste kapkaç
İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Türkmenistan uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Telefonu çalan kapkaççının peşinden koşan kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Tarlabaşı bulvarında Türkmenistan uyruklu kadın, arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken telefonuyla ilgilendiği esnada kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın ve arkadaşları daha sonra kapkaççıyı kovalamaya başladı. Ancak şahıs ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve kovalamaca kameralara anbean yansıdı.
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Türkmenistan uyruklu kadının şikayetçi olması üzerine çalışma Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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