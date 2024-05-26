Beyoğlu'nda kadınlar arasında yumruklu kavga!

Beyoğlu’nda iki kadın arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 11:58
Beyoğlu'nda kadınlar arasında yumruklu kavga!
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Ömer Avni Mahallesi Kabataş İskelesi'nde, dün akşam saatlerinde tur teknelerinden inen iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birinin yanında bulunan kişi diğer kadının üzerine yürüdü.

ZOR AYIRDILAR

Yumruk atmaya çalışan kişi araya giren vatandaşlar tarafından engellendi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Kavgaya karışan taraflar daha sonra kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


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