Beyoğlu'nda kadınlar arasında yumruklu kavga!
Beyoğlu’nda iki kadın arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ömer Avni Mahallesi Kabataş İskelesi'nde, dün akşam saatlerinde tur teknelerinden inen iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birinin yanında bulunan kişi diğer kadının üzerine yürüdü.
ZOR AYIRDILAR
Yumruk atmaya çalışan kişi araya giren vatandaşlar tarafından engellendi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
Kavgaya karışan taraflar daha sonra kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- 'Katilin Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- Meteoroloji saat vererek uyardı!