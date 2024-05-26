Ankara’da hayvan tartışması kavgaya dönüştü: 2’si ağır 7 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvanlar yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 07:13
Ankara’da hayvan tartışması kavgaya dönüştü: 2’si ağır 7 yaralı
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Edinilen bilgilere göre olay, 25 Mayıs günü akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Besihaneler Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y’ye ait küçükbaş hayvanların S.Ö’nün kapısının önünü kirletmesi sonucu S.Ö, İ.Y’nin yanına giderek, hayvanları salmamasını istedi.

Sözlü tartışma İ.Y ve yanındakilerin S.Ö’ye saldırmasının ardından kavgaya dönüştü. Bunun üzerine S.Ö yakınlarına haber vermesi üzerine olay büyüdü.

ÜNLÜ DOKTORUN YEĞENİ VE DAMADI KAVGAYI AYIRDI

Olay yerine gelen ünlü Doktor Prof. Dr. Ömer Özkan’ın yeğeni Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık kavgayı ayırırken, İ.Y’nin yakınları olduğu öğrenilen bir kişi arabayı kavganın olduğu alana hızla sürdü.

Olayda Prof. Dr. Ömer Özkan’ın yeğeni Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Özkan ve Yunus Emre Ovacık’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


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