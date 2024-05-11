Beyoğlu’nda kaldırımda park halindeki 11 aracın lastiği bıçakla patlatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir şüpheli, kaldırım üzerinde park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:26
Beyoğlu’nda kaldırımda park halindeki 11 aracın lastiği bıçakla patlatıldı
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Olay, dün 02.30 saatlerinde, Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokağın başından sonuna kadar kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kaçtı.

Sabah saatlerinde araçlarının başına gelince lastiklerinin patlak olduğunu gören sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. 11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra lastikleri bir kişinin patlattığını tespit eden polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

"KALDIRIMA PARK EDİLİYOR DİYE OLABİLİR"

Daha önce de arabasının çizildiğini iddia eden Ramazan Gülmez, "Bir ay falan oluyor bizim araba burada duruyordu. Yan tarafından anahtar ile komple çizmişler. Şu anda da gördüğünüz gibi milletin arabasının tekerini patlatmışlar. Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah. Kimin yaptığına şu anda bir şey söyleyemiyorum ama yapan insan bu mahalleden herhangi birisidir yani muhakkak. Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir" dedi.

"ŞAKA YAPIYORLAR SANDIM"

Lastiği patlatılan araçlardan birinin sahibi olan Eren Arslan; "20 senedir bu mahalledeyim herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Sabah saatlerinde telefonum çaldı, mahalleden burada top oynayan çocuklardan birisi aradı. Lastiğimin patladığını söyledi, ilk başta inanamadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için şaka falan sandım. Sonra çıktım dışarıya, tek benim arabamın lastiğini patladığını sanmıştım. Daha sonra diğer araç sahipleri de geldi. Onların da kimisinin aracının 2 lastiğini kimisinin de 3 lastiğini bıçakla patlatmışlar. Bıçakla olduğu belli zaten. Daha sonra sokaktan aşağıya doğru indim, tüm araçları tek tek bıçaklamışlar. Polise haber verdik, kimisi o halde işe gitti. Kimisi de lastiği yedek lastikle değiştirip o şekilde işe gitti. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Neden yapıldığına dair bir fikrim yok. Park yeri kavgası desek, mahalle sakinleri ile öyle bir tartışmamız yok" ifadelerini kullandı.


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