Beyoğlu'nda korkutan yangın: 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 08:24
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Kocatepe Mahallesi Aşıklar Sokak'taki 4 katlı binada saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın dördüncü katında bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede kattaki daireyi sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


Beyoğlu Yangın

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