Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:15

Güncelleme: 03.08.2024 - 10:15

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce yapılan denetimde, İnönü Caddesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen M.A. yakalandı.

Şüpheli hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.