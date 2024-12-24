Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 1 kişi yaralandı

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 1 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:12

Beyoğlu'ndaki tünelin Kasımpaşa çıkışında S.A. yönetimindeki 34 BAT 753 plakalı motosiklet, Ş.V. yönetimindeki 34 SV 1313 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, tünelde güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan motosikletin sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücü Ş.V, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Etiketler: #Beyoğlu #kaza #motosiklet

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