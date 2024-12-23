Yayınlanma: 23.12.2024 - 23:34

Güncelleme: 24.12.2024 - 00:22

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir akşam geride kaldı. Yarışmaların sonunda ikinci ceketi kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef'te ceketin sahibi kim oldu? MasterChef'te ikinci ceketi kim kazandı?

İLK CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef'te iki turdan oluşan yarışmanın ardından en çok puan alan Kerem ilk ceketin sahibi oldu. Kerem ilk etapta 21 ikinci etapta ise 30 puan alarak ilk ceketin sahibi oldu. Bu sene 50 puan sınırını geçmeyi başaran ilk isim Kerem oldu.

İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te ikinci ceketi kazanan isim yeni bir rekor kırarak Onur oldu. Onur iki oyunun toplamında şeflerden toplam 53 puan alarak ikinci ceketi giymeye hak kazandı.