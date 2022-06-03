Beyoğlu'nda öldürülen Kanadalı ve Amerikalı 2 turist için dava açıldı

03 Haziran 2022 Cuma, 11:21

Beyoğlu’nda 6 Aralık 2021’de Kanadalı Bashı Jıbrıl’ın öldürülmesine ilişkin sanık Abdullah Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamede, maktulün olay gecesi Tarlabaşı civarında tek başına yürürken yoldan geçen 3 kişi tarafından gasbedildiği anlatıldı.

Maktulün cep telefonu ve parasının alındığı, bu sırada başka bir yönden gelen sanığın maktulün kafasına yumruk atarak ölümüne neden olduğu belirtilen iddianamede, yaşları 18’den küçük 3 çocuğun "hırsızlık" dosyalarının ayrıldığı kaydedildi.

Sanık Yılmaz, iddianameye yansıyan ifadesinde, olay gecesi alkollü olduğunu, maktul ile yaşı küçük çocukların tartışması nedeniyle rahatsız olunca maktule vurduğunu belirtti.

Yılmaz, ifadesinde alkolün de etkisi ve bir anlık sinirle maktulün yüzüne yumruk attığını kaydederek, "Bir anda şahıs yere düştü. Ben kaldırmaya çalıştım ancak tepki vermeyince korkarak ayrıldım. O esnada tanımadığım, yaşı küçük şahıslar yerdeki bu şahsın üzerinden 30 lira parasını almaya çalıştılar. Ben de onlardan alıp tekrardan cebine koydum ve oradan ayrıldım. Nihai olarak benim yaşı küçük şahıslarla bir bağlantım yoktur." dedi.

Maktule yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin birkaç başlık altında irdelendiği iddianamede, "ölümüne neden olan beyin ve omurilik kanamasının kafa bölgesine uygulanan yumruğun etkisiyle oluşabileceği gibi kafa bölgesine uygulanan yumruğun etkisiyle kontrolsüz şekilde düşerek baş ve boyun bölgesinin zemine çarpması ile de oluşabilecek nitelikte olduğu, bu iki durum arasında tıbben ayrım yapılamadığı" aktarıldı.

Maktulün baş kısmına doğru yumruk atarak ilk etapta hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralanmasına, sonrasında da maktulün bu kasten yaralama neticesinde ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

YİRMİ GÜN SONRA BENZER ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kanadalı turist Jıbrıl’ın öldürülmesinden 20 gün sonra benzer şekilde Taksim'de bulunan Mis Sokak’ta ABD'li turist Leonard Samuel Record’un öldürülmesine ilişkin soruşturma da tamamlandı. Sanıklar Murat Kerim Ocak, Tuğrulhan Deniz, Emre Ateş ve Ferhat Kavdır hakkında dava açıldı.

İddianamede, sanıklar ve hakkında ayrıca soruşturma yürütülen 18 yaşından küçük "Bünyamin" isimli çocuğun olay günü hep birlikte bir yerde alkol aldıkları, aynı gece bir eğlence mekanından çıkan maktul ve yanındaki iki arkadaşıyla karşılaştıkları anlatıldı.

Sanıkların, maktulden üzerinde bulunan eşyaları çıkarmasını istedikleri bilgisine yer verilen iddianamede, bu teklifin kabul görmemesi üzerine maktulü darbettikleri ve bıçak darbeleriyle vurdukları ifade edildi.

İddianamede, maktulün bıçak darbeleri sonrasında yere düştüğü, bunu gören sanıkların kaçarak uzaklaştıkları anlatılırken, sanıkların iştirak halinde üzerlerine atılı "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma" suçlarını işlediklerinden ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

Sanık Ferhat Kavdır'ın üzerinde bıçak taşıması nedeniyle ayrıca 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

Sanıkların yargılanmalarına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.