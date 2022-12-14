Beyoğlu'nda öldürülmüştü: Amerikalı turist Leonard Samuel Record cinayetinde karar
Beyoğlu’nda Amerikalı turistin darbedilip bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın yargıladığı davada karar çıktı. Mahkeme, 1 sanığı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Beyoğlu'nda, geçen yıl ABD'li turist Leonard Samuel Record'un öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme bir sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Kerim Ocak ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Ferhat Kavdır ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
'PİŞMANIM' BAHANESİ
Sanık Ferhat Kavdır, pişman olduğunu söyleyerek maktulü öldürme niyetinin olmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat Kavdır'ı "Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme, Kavdır'a "Ruhsatsız bıçak bulundurma" suçundan da 5 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Tüm sanıkların "Yağma" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Emre Ateş'e "Basit yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası verdi.
Sanıklar Murat Kerim Ocak ve 18 yaşından küçük B.Y'nin "Kasten öldürme" suçundan da beraatini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Tuğrulhan Deniz'i ise "Basit yaralama" suçundan 2 bin lira para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bıraktı.
İDDİANAME
İddianamede, 26 Aralık 2021'de alkollü olarak Taksim Mis Sokak'ta gezen sanıkların, maktul Leonard Samuel Record'ın aynı otelde kaldığı iki arkadaşıyla eğlence mekanından çıktıktan sonra yanına yaklaşarak, bazı eşyalarını istedikleri anlatılıyordu.
Sanıkların, eşyasını vermeyen maktule tekme ve yumruk atıp bıçaklarla saldırdıkları, yaralanan maktulün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyordu.
İddianamede sanıklar Murat Kerim Ocak, Tuğrulhan Deniz, Emre Ateş ve Ferhat Kavdır ile 18 yaşından küçük B.Y'nin, "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.
Sanık Ferhat Kavdır'ın üzerinde bıçak taşıması nedeniyle ayrıca 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.
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