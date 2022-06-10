Beyoğlu'nda otelde yangın!

10 Haziran 2022 Cuma, 09:28

Bugün saat 08.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Bahriye Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanlar alt kattaki odaları sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürülürken binada mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri de tedbir amacıyla binanın önünü güvenlik şeridiyle kapattı.