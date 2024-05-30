Beyoğlu'nda sokak ortasında kadın cinayeti!
Beyoğlu Hasköy'de bir kişi sokak ortasında bir kadını katlettikten sonra intihara kalkıştı.
İstanbul Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kafına sıktı.
Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin incelemesi sürüyor.
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