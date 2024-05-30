Sancaktepe’de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı

İstanbul Sancaktepe’de kimliği belirsiz kişiler tarafından tekel bayisine ateş açıldı. Olayda bir kadın yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 08:06
Sancaktepe’de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 kadın yaralandı
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Olay, dün gece saat 00.30 sularında İnönü Mahallesi Akbudak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler mahalleye bir motor ve otomobil ile geldi. Şahıslar burada silahlarla sokak üzerinde bulunan bir tekel bayiye silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu tekel bayisinde işletmecilik yapan Cemile G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışması yaptı. Ekipler çalışmalarının sona ermesinin ardından olay yerinden ayrıldı. 


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