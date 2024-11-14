Beyoğlu’nda şüpheli ölüm: Mühürlü asansörün altında ceset bulundu!

İstanbul Beyoğlu’nda ihbar üzerine bir iş hanına giden itfaiye ekipleri, mühürlü olan bir asansörün altında bir kişinin cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Beyoğlu’nda şüpheli ölüm: Mühürlü asansörün altında ceset bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:21

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi’nde bulunan Tevfik Paşa İş Hanı’nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

İş hanındaki mühürlü olan asansörün altında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında asansörün altındaki şahsın öldüğü belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


Etiketler: #Beyoğlu #ceset

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