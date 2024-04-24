Beyoğlu'nda tıraş ücreti tartışması! Berber dükkânına kurşun yağdırdı: '100 lira için vurulacaktık...'

Beyoğlu’nda, 150 lira olan saç tıraşı parasını fazla bulan müşteri işyerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Berber Hikmet Zengin "100 lira için vurulacaktık" dedi.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:53
Abone Ol google-news

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde, 5 Nisan Cuma günü, Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti.

Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin'in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Bunun üzerine berber de "120 lira olur" dedi. Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi. Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine dükkânın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra Mustafa D., berber dükkânından ayrılarak uzaklaştı. Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D., işyerine kurşun yağdırdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti.

Mustafa D., İstiklal Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Berbere yapılan silahlı saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, berber ile müşteri tartıştıktan sonra dışarı çıkıyorlar. Müşteri daha sonra silahını alarak işyerine ateş açıyor.

"GİTTİ, SİLAH ALDI GELDİ"

Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. '20 lirayı da 2 saat sonra veririm' dedi. Ben de '2 saat sonra paranın tamamını verirsin' dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. 'Seni vururum, öldürüm' dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi.


100 lira haberleri berber haberleri

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı

Beyoğlu Belediyesi, Karaköy sahilini tekrar kamuya açtı
Beyoğlu'nda askeri üniforma ile servis yapılan restoranda 3 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda askeri üniforma ile servis yapılan restoranda 3 kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor

İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi

Özgür Özel, Erdoğan'la görüşme için tarih verdi
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Meteoroloji saat verdi: Rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji saat verdi: Rüzgar ve fırtına uyarısı!
TikTok krizinde yeni gelişme: ABD senatosu TikTok’u yasaklama tasarısını onayladı

TikTok krizinde yeni gelişme: ABD senatosu TikTok’u yasaklama tasarısını onayladı
Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu