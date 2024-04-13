Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

AA/DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 20:08
Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Beyoğlu haberleri ölü ve yaralı haberleri yaralı haberleri

İlgili Haberler

Kahramanmaraş’taki Starbucks saldırısında yeni gelişme: 4 gözaltı

Kahramanmaraş’taki Starbucks saldırısında yeni gelişme: 4 gözaltı
Haraç vermeyi reddeden kişinin evine silahlı saldırı!

Haraç vermeyi reddeden kişinin evine silahlı saldırı!
Avustralya'da alışveriş merkezinde saldırı: Ölü ve yaralılar var

Avustralya'da alışveriş merkezinde saldırı: Ölü ve yaralılar var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor’a ‘HES’ protestosu: ‘Bu projeyle kendi kalelerine gol attılar’

Trabzonspor’a ‘HES’ protestosu: ‘Bu projeyle kendi kalelerine gol attılar’
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı

Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'

Deprem uzmanlarının İstanbul anlaşmazlığı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Bu bir suçtur' dedi: 'İlk kez bu kadar sinirleniyorum...'
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Başak burcu yorumu
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu