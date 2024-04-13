Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 20:08

Güncelleme: 13.04.2024 - 20:34

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.