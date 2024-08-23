Beyoğlu'nda turistin çantasını çalan 3 kadın yakalandı: Hırsızlık suçundan 368 kayıtları olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:05

Güncelleme: 23.08.2024 - 12:07

Olay, 18 Ağustos Pazar günü İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir AVM’nin içerisindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahreyn uyruklu Noof Muhamed A. Salman isimli kadın turist, alışveriş yaptığı esnada çantasını bebek arabasına bıraktı. Alışveriş bahanesiyle mağazaya giren Sultan Özmut (33), Yağmur Özmut (24) ve Gül Titizler (24) isimli çarşaflı 3 kadın ellerindeki tişörtle kamufle ettikleri çantayı bebek arabasından çaldı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine bağlı ekipler şüpheli 3 kadını taksiye binerek kaçmak istedikleri esnada yakaladı. Yaptıkları incelemenin ardından çantanın Bahreynli turiste ait olduğunu tespit etti. Turist kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli 3 kadın gözaltına alındı.

YÜZLERCE HIRSIZLIK KAYDI

Öte yandan Sultan Özmut’un 77, Yağmur Özmut’un 63, Gül Titizler’in ise 228 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.