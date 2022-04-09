Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yakaladığı şahıslardan 17’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Beyoğlu’nda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan günü sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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