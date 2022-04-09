Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yakaladığı şahıslardan 17’si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:37
Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
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Beyoğlu’nda sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan günü sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'te işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.


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