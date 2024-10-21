Beyoğlu'nda yabancı uyruklu anne ve bebeği ölü bulundu

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:26

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:37

Beyoğlu, Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre sakinleri 4 katlı binanın birinci katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daire içinde yabancı uyruklu bir anne ve bebeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sauda A. ve bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD DAİREDE ÖLÇÜM YAPTI

Evden gelen kokular üzerine adrese gelen AFAD ekipleri, binada ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Sauda A. ve bebeği polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile Yenibosna Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.