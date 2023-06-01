Beyoğlu'nda yangın paniği
İstanbul'da alev alev yanan 2 katlı metruk bina itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
İstanbul Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan binaya müdahale ederek 15 dakikada söndürdü.
Yangının çıktığı binada kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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