Beyoğlu'ndaki 'kısa mesafe' cinayetinde yeni ayrıntılar: Acılı eş konuştu...

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:28

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:28

Beyoğlu’nda evine gitmek için durdurduğu taksicinin yumruk atması sonucu yere düşüp beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden adamın cenazesinin Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri devam ediyor.

Son olarak Jamal Doumane’un acılı eşi Fatima Krib burada verdiği röportajda, gözü yaşlı şekilde yaşananları anlattı.

"KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK"

Krib, "Hastaneye götürmüşler. Hastanede kalbi durmuş, masaj yapmışlar ama komaya girmiş. Ben Türkiye’ye ve devlete çok güveniyorum. Ben eşimin hakkını istiyorum. Kötü bir şey yapmadık, neden eşime böyle yaptılar?" dedi.

10 SENEDİR TÜRKİYE'DEYMİŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Faslı adamın 10 senedir Türkiye’de olduğu, özel bir şirkette de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu’nda evine gitmek için durdurmak istediği taksinin şoförü tarafından kısa mesafe nedeniyle araca alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, çıkan kavgada taksici tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedilmişti.

Kavga esnasında yere düşerek başını çarpan Doumane, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Taksici ise 'ev hapsi' ile cezalandırılmıştı.