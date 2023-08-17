Trabzon'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Trabzon'un Yomra ilçesinde arıza nedeniyle gittikleri işyerinde elektrik akımına kapılan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Yomra-Özdil yolundaki bir işyerine elektrik arızasını gidermek için giden M.D. (48) ve H.Ç. (31) çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D. adlı işçi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen H.Ç.'nin ise yanık merkezindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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