Trabzon'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesinde arıza nedeniyle gittikleri işyerinde elektrik akımına kapılan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:28
Trabzon'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Trabzon'un Yomra-Özdil yolundaki bir işyerine elektrik arızasını gidermek için giden M.D. (48) ve H.Ç. (31) çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D. adlı işçi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen H.Ç.'nin ise yanık merkezindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

 


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