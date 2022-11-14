Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bebek arabası olay yerinde kalmıştı! Baba o anları anlattı
İstanbul Beyoğlu'nda, terör saldırısı nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bir bebek arabası da bölgede dikkat çekenlerden biri olmuştu. Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı.
İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saat 16.20 sıralarında bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı.
PATLAMAYLA BEBEK ARABASI FIRLADI
Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
BABA DUYMA YETİSİNİ KAYBETTİ
Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, olay yerinde kalan bebek arabası da dikkat çekmişti. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.
"BASINÇ BİZİ FIRLATTI"
Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orada kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum" dedi.
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