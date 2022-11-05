Fenomen Nilay Toprak trafikte saldırıya uğradı: Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
Bakırköy'de, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. Tekmelerle otomobilin camları kırılırken Toprak saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Bakırköy İncirli Caddesi'nde, 4 Kasım akşam saatlerinde iddiaya göre, iki ayrı motosikletteki 4 kişi ile çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.
ARACI YUMRUKLAYIP TEKMELEDİLER
4 saldırgan Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi.
Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi.
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