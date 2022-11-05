Fenomen Nilay Toprak trafikte saldırıya uğradı: Görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Bakırköy'de, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. Tekmelerle otomobilin camları kırılırken Toprak saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

DHA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:51
Abone Ol google-news

İstanbul Bakırköy İncirli Caddesi'nde, 4 Kasım akşam saatlerinde iddiaya göre, iki ayrı motosikletteki 4 kişi ile çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

ARACI YUMRUKLAYIP TEKMELEDİLER

4 saldırgan Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi.

Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.  

ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi.


fenomen Instagram fenomenleri sosyal medya fenomeni Nilay Toprak Trafik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler