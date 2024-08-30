Beyoğlu’ndan dizeler ve notalarla dünyaya barış çağrısı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:47

Güncelleme: 30.08.2024 - 13:47

Dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda toplumların bilinçlendirilmesi amacıyla her yıl 1 Eylül’de kutlanan “Dünya Barış Günü” dolayısıyla Beyoğlu’nda özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Beyoğlu Belediyesi, şiirin ve sanatın birleştirici gücüyle dünya barışına katkı sunmak amacıyla "Dünya Barış Günü Buluşmaları" etkinliği düzenleyecek. “Sözlerimiz Barış Olsun” temasıyla 1 Eylül Pazar günü Terra Santa’da gerçekleştirilecek etkinlikte şairler ve müzisyenler ‘barış’ için bir araya gelecekler.

ŞİİRİN VE SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ BARIŞ İÇİN BİR ARADA

Kültür sanatın en önemli buluşma noktalarından birisi olan tarihi Terra Santa’da saat 20.00’de başlayacak olan etkinlikte usta şairler Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen ve Pelin Özer dizelerini barış için seslendirecekler. Gecede Türk musikisinin önemli müzisyenlerinden Peyda Yurtsever, Mesut Ulusan, Nebi ve Gürkan Karaman’da notalarıyla tüm dünyaya barış çağrısında bulunacaklar.