Beyoğlu’nun simgesi Markiz Pastanesi satıldı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:02

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:02

Eteksan Konfeksiyon’un sahibi olan Tekin Esen, İstanbul’un ünlü gayrimenkul zenginlerinden biri olarak tanınıyor. Gaziantepli iş insanı Mehmet Erkul ise Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı.

2013 yılında Narmanlı Han’ı 57 milyon dolara alan Esen ve Erkul ailesi, tarihi hanı restorasyona soktuktan sonra işletmeye açmıştı.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Markiz’i de alan Esen ve Erkul’un tarihi pastaneyi yeniden işletmeye açacağı konuşuluyor.

Avedis Efendi tarafından 1940 yılında hem kafe hem pastane hem de restoran olarak hizmet vermek üzere kapılarını açan Markiz Pastanesi, 1980’de kapanmak zorunda kaldı. Markiz, 2003 yılında aslına uygun bir şekilde restore edilerek yeniden hizmete açılmış, 2013’te tekrar kapanmıştı.