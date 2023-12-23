Beyoğlu'nda korkutan yangın!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 13:28

Güncelleme: 23.12.2023 - 13:52

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında 3 katlı binanın bodrumunda yangın çıktı.

Bodrumdan çıkan dumanı fark eden yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın üst katlarında kalanların kendi imkanları ile dışarıya çıktığı öğrenilirken çevrede büyük panik yaşandı.

Kısa sürede yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek duman tahliyesine başladı. O sırada İGDAŞ ekipleri patlama ihtimali nedeniyle binanın doğalgazını kesti.

Yangının çıktığı sokakta yaşayanlar ve esnaf korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kimi yurttaşların ise cep telefonu kamerası ile yaşananları kayıt altına aldığı görüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı binanın deposunda hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.