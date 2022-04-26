Beyşehir Gölü'nde ölen balıklar kıyıya vurdu

26 Nisan 2022 Salı, 09:37

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 15 Mart’tan bu yana balıkların üreme döneminde olması dolayısıyla su ürünleri av yasağının sürdüğü göldeki balıkların istilacı tür olarak bilinen Çin sazanı yavruları olduğu tespit edildi.

Kıyıda oturan ve gölü seyreden vatandaşlar kıyıya kadar akıntıyla gelen balıkların gölün diğer kesimlerinde elektroşokla balık avı yapılmasından kaynaklandığından şüphe ettiklerini belirtti. Balıkçılar ise balık ölümlerinin oksijensiz kalmalarından kaynaklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Göl kenarına gezmeye geldiğini anlatan Ali Yiğit, “Manzara ürkütücü, bugün geldiğimde fark ettim bu balıkları” diye konuştu.

Muammer Yağcı adlı yurttaş ise, “Gölü seyrediyoruz, ölmüş balıklara bakıyoruz. Çin çapağı herhalde. Elektroşok veriyorlarmış, büyüklerini alıyorlar, küçükleri de böyle salıveriyorlar. Suyun dalgasıyla bu tarafa gelmiş, yavruyu biraz geçmiş balıklar bunlar” dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Beşil de, gölün bazı kesimlerinde de ölü balıkların görüldüğünü belirterek, “Sadece dalgayla gelen balık, gözümüzle görmedik ama biz elektroşoktan şüpheleniyoruz. Çok üzücü, ufak balıklar da gidiyor” diye konuştu.

Beyşehirli balıkçı Hüseyin Karaboyun ise balıkların oksijensiz kalmasından kaynaklı ölmüş olabileceğini ve araştırılması gerektiğini söyledi. Karaboyun, "Oksijensiz kalmıştır, suda oksijen yok herhalde ondan. Balık sonuçta hava, nefes alacak, o da bir canlı. Araştırılması lazım, araştırmadan varsayım olarak konuşuruz” ifadelerini kullandı.

ÖLEN BALIKLARIN ÇİN SAZANI VE YAVRULARI TESPİT EDİLDİ

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan incelemede göl kıyısında görülen ölü balıkların istilacı türlerden Çin sazanı ve yavruları olduğunu belirtirken, başka bir türde ölü balık olmadığının tespit edildiğini söyledi. Yetkililer, balık ölümlerinin balıkların kıyıda sıkışmasından kaynaklı oksijensiz kalmasından kaynaklandığını değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.