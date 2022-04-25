Tahtaköprü Barajı Gölü'nde balık ölümlerine inceleme
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı Gölü'nde yüzlerce balık, kıyıya vurdu. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
İslahiye’ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nin çalışmasıyla 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Amik Ovasını sulayan Tahtaköprü Barajı Gölü'nde yüzlerce balık kıyıya vurdu.
İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, baraja geldi.
Bölgede inceleme yapıp, sudan ve ölü balıklardan numune alan ekipler inceleme başlattı.
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