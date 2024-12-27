Beytüşşebap’ta feci kaza... Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet şoförü yaralandı.

Beytüşşebap’ta feci kaza... Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:30

Beytüşşebap ilçesinden Şırnak merkeze doğru seyir halinde olan marka ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet şarampole yuvarlandı.

Komato mevkiinde yolun ıslak ve kaygan olması nedeni ile araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan araç şoförünün hayati tehlikesi bulunmazken tedbir amaçlı Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Şırnak

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