Şırnak’ta yasadışı kınalı keklik ticareti: 89 bin lira ceza kesildi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:36

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:36

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yasadışı şekilde kınalı keklik ticareti yaptığı tespit edilen G.S, M.T, F.G. ve Ş.İ isimli şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolü sırasında suçüstü yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda, kafesler ve kağıt kutular içinde tutulan toplam 11 kınalı keklik ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından keklikler koruma altına alınarak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi’ne gönderildi. Yasaları ihlal ederek yaban hayvanlarının ticaretini yapan bu 4 kişiye toplamda 89 bin 261 lira idari para cezası kesildi.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, tedavisi tamamlanan 5 kınalı kekliğin doğaya bırakıldığını, kalan kekliklerin ise Gaziantep Erikçe Kınalı Keklik Üretme İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı.