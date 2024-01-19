Bez çantadan 1.5 kilo eroin çıktı

Konya'da polisin, şüphe üzerine durdurup aradığı kişinin elindeki bez çantada, kıyafetlerin altına gizlenmiş 1 kilo 570 kilo eroin ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:24
Bez çantadan 1.5 kilo eroin çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde şüphelendikleri 1 kişiyi durdurdu. 

Şüphelinin elindeki bez çantada, kıyafetlerin altına gizlenmiş, satışa hazır halde 153 pakette 1 kilo 570 gram eroin ele geçirildi. 

Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, 'Uyuşturucu satmak ve nakletmek' suçlarından, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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