Antalya'da rezidansta 62 kilo eroin geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:45

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:54

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H. ve A.T.'nin şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekiplerin 15 gün boyunca takip ettiği şüphelilerin Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katında oturdukları tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla 22 Eylül Cuma gece yarısı operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırarak daireye girdi.

Şüpheliler yakalanırken, evde narkotik köpekleri Tim ve Geeta ile yapılan aramalarda, bazanın altında poşetlere doldurulmuş yaklaşık 62 kilo 430 gram eroin, evin diğer bölmelerinde ise uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin preslenmesinde kullanılan pres makinesine de el konuldu. Şüpheliler A.H. ve A.T. gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeyi doğu illerinden getirip Antalya'da piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen 2 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.