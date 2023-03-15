Bianet editörü Aren Yıldırım gözaltına alındı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:30

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:30

Bianet Kürtçe servisi (Bianet Kurdî) editörü gazeteci Aren Yıldırım, evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) sosyal medya hesabından Yıldırım'ın gözaltına alındığı duyurarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Paylaşımda, "Bianet Kürtçe editörü ArenYıldırım bu sabah evine yapılan polis baskını ile gözaltına alındı. Avukatlarımız dosyada kısıtlama olduğunu ve 24 saat görüş yasağı konduğunu öğrendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan üyemizin derhâl serbest bırakılmasını istiyoruz" denildi.