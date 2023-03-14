Mersin merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Mersin merkezli 4 ilde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 5 şüphelinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
5 GÖZALTI
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Sakarya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 560 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 2 kilo 650 gram esrar maddesinin yanı sıra çok sayıda dijital malzeme ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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