Mersin merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:54
Mersin merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 5 şüphelinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

5 GÖZALTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Sakarya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 560 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 2 kilo 650 gram esrar maddesinin yanı sıra çok sayıda dijital malzeme ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.


Mersin Operasyon IŞİD

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