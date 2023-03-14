Mersin merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:54

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:54

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 5 şüphelinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

5 GÖZALTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Sakarya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 560 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 2 kilo 650 gram esrar maddesinin yanı sıra çok sayıda dijital malzeme ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.