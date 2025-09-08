Biber gazından etkilenen CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, bugün polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girdi. Yurttaşların ve partililerin yoğun tepkisiyle karşılanan Tekin, polis kalkanları arasında binaya sokuldu.

Tekin’in girişini kolaylaştırmak için çevrede bulunanlara biber gazıyla müdahale edildi. Bu sırada gazdan etkilenen CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu hastanelik oldu.

"NE BASKINIZ NE DE FAŞİST YÖNETİMİN KAYYUMLARI BİZİ SUSTURABİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Milletvekili Servet Mullaoğlu, tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Mullaoğlu şu ifadelere yer verdi;

“Kayyum sıfatıyla darbenin aparatı olan Gürsel Tekin binlerce polis eşliğinde İstanbul İl Binamıza utanmadan girmiştir. Partililerimize ve milletvekillerimize polis orantısız güç kullanarak doğrudan göze ve vücuda biber gazı sıkmıştır. Ben ve birçok milletvekili arkadaşım polisin müdahalesinden ve yoğun biber gazından etkilendik, vücudumuzda yanıklar oluştu.

Şu an tedavim hastanede yapılmaktadır ve iyi durumundayım. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ancak şunu herkes bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapılarını polis zoruyla açtıranlar da partililere zulüm edenler de tarih önünde hesap verecek! CHP halktır, teslim alınamaz! Ne baskınız ne de faşist yönetimin kayyumları bizi susturabilir.”