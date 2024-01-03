Biber gazları infilak etti: Öğrenciler hastanelik oldu

Kastamonu’da iddiaya göre, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki eski biber gazlarının infilak etmesi neticesinde etrafa yayılan gaz sebebiyle çevredekiler büyük panik yaşadı.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:07
Biber gazları infilak etti: Öğrenciler hastanelik oldu
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda bulunan eski biber gazları bilinmeyen sebeple infilak etti. 

Gazların çevreye yayılması sebebiyle Kastamonu Üniversitesi ve Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu’ndaki öğrenciler büyük panik yaşadı. Kampüsteki binalarda bulunan öğrenciler tahliye edilirken, bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Gazdan etkilenen çok sayıda öğrenci ise hastanelere müracaat etti.


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