Biber gazları infilak etti: Öğrenciler hastanelik oldu
Kastamonu’da iddiaya göre, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki eski biber gazlarının infilak etmesi neticesinde etrafa yayılan gaz sebebiyle çevredekiler büyük panik yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda bulunan eski biber gazları bilinmeyen sebeple infilak etti.
Gazların çevreye yayılması sebebiyle Kastamonu Üniversitesi ve Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu’ndaki öğrenciler büyük panik yaşadı. Kampüsteki binalarda bulunan öğrenciler tahliye edilirken, bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen çok sayıda öğrenci ise hastanelere müracaat etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- Laikliğe meydan okudu, tutuklandı!
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Saatler içinde değişen suçlama
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- Erdoğan Suudi Arabistan'a toz kondurmadı!
- Fatih Altaylı'ya ağız dolusu hakaret...
- Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı