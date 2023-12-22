Mescid-i Aksa çevresinde Fiilistinlilere biber gazıyla müdahale!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:15

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:15

Filistinliler, sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılmak istedi. İsrail güçleri Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi.

Bunun üzerine cemaat, namazı Aksa'nın önünde kıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te camilerden Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın anonsu yapıldı.

Anonsta "Mescid-i Aksa'nın hamileriyiz" ifadesi kullanıldı. Cuma namazının Mescid-i Aksa'da kılınması istendi. Anonsta seferberlik çağrısı da yapıldı.

İsrail 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırıları başlatmasının ardından, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini de artırdı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamaları 11 haftadır devam ediyor. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi, içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.

Özellikle cuma günleri, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermiyor. Aksa'nın çevresinde toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulunuyor.