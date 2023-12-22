Mescid-i Aksa çevresinde Fiilistinlilere biber gazıyla müdahale!
İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi, içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail polisi biber gazıyla müdahale etti.
Filistinliler, sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılmak istedi. İsrail güçleri Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi.
Bunun üzerine cemaat, namazı Aksa'nın önünde kıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te camilerden Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın anonsu yapıldı.
Anonsta "Mescid-i Aksa'nın hamileriyiz" ifadesi kullanıldı. Cuma namazının Mescid-i Aksa'da kılınması istendi. Anonsta seferberlik çağrısı da yapıldı.
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İsrail 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırıları başlatmasının ardından, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini de artırdı.
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamaları 11 haftadır devam ediyor. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi, içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.
Özellikle cuma günleri, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermiyor. Aksa'nın çevresinde toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulunuyor.
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