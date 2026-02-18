Bıçaklanarak öldürülen market çalışanı Aydın Karay davasında istinaf kararı onadı: Dosya Yargıtay’a taşınıyor

İstanbul’da bir markette çalışan Aydın Karay, 1 Eylül 2023 tarihinde çalıştığı markette arkadaşını korumaya çalışırken Yusuf Ceyhun Türkgenç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay günü sanığın markette bir kasiyer ile tartıştığı, ardından bıçak alarak yeniden olay yerine geldiği ve markette gördüğü Aydın Karay’ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor. Türkgenç’e ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilirken, dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme Türkgenç’e verilen müebbet hapis cezasını onarken, dosyanın Yargıtay’a taşınacağı belirtildi.

KÖTÜ BİR KARAR DEĞİL

Cumhuriyet’e konuşan Karay’ın annesi Fatma Karay, “Görüyoruz afla çıkanları, tekrar çıkıp suç işliyorlar. Cezayı yetersiz buluyoruz. Türkiye'de hırsıza 100 yılın üstünde ceza veriliyor ama bir canı alan katile 24 yıl. Onda da 8-10 yıl yatıp çıkıyorlar. Çıktıktan sonra hemen tekrar suç işliyorlar.” dedi. Dosyanın avukatlarından Türkan Kara, “Verilen müebbet hapis cezasını, tasarlanarak yapılmış bir eylem olduğu için ağırlaştırılmış müebbet verilmesi gerektiği noktasında istinaf etmiştik. Karşı taraf da kararın tamamen bozulmasını istemişti. Müebbetin onanması noktasında kötü bir karar değil. Fakat cezanın ağırlaştırılmış müebbete dönüşmesi bakımından talebimiz Yargıtay’da da devam edecek. Bununla yetinmeyeceğiz. Çünkü bize göre asıl adalet ağırlaştırılmış müebbetle birlikte sağlanacak” ifadelerini kullandı.