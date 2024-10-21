Bıçaklanmış halde aracına gitti, hayatını kaybetti
Konya'da dün meydana gelen olayda, bıçaklandıktan sonra otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapanarak 3 araca çarpan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde bulunan pazar alanında edinilen bilgiye göre, Muhammet Oğuzhan Yaşar ve 3 şahıs henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şahıslardan biri Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı bıçaklayarak yaraladı.
Muhammet Oğuzhan Yaşar yaralı halde otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşar, Akkonak Sokak üzerinde bilincinin kapanması sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Yaşar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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