İETT otobüsünde şoför ve yolcu arasında kavga! 'Seni delerim'
Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT şoförü, kendisine "Seni delerim" diyen gence "4'te bindim bu arabaya daha bir simit yemedim. Psikolojim bozuldu. Hadi delsene beni" diyerek gencin boğazını sıktı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 15.40 sıralarında KM11 İETT otobüsünde iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken bir anda durarak, şoför koltuğunun arkasında oturan genç bir yolcuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
İkili arasındaki sözlü tartışma yolcunun şoföre "Seni delerim" demesiyle bir anda kavgaya dönüştü. Bu sözler karşısında öfkelenen İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı. Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu.
İkili arasındaki kavga otobüsün içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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