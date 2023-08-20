Biçerdöveri gelin arabası yaptılar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Nur Sena (25) ve Mustafa Fıçı (26) çifti, gelin arabası olarak biçerdöveri tercih etti.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde yaşayan Nur Sena ve çiftçi Mustafa Fıçı, dün yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.
Çift, gelin arabası olarak biçerdöveri tercih etti. Damat beraberindekiler ile birlikte konvoy halinde Nur Sena Fıçı’yı biçerdöverle baba evinden aldı.
Çift, düğünün yapılacağı alana Türk bayrağı ve kurdelelerle süslenen biçerdöverle gitti.
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