Biden'dan Omicron varyantı açıklaması
ABD Başkanı Biden, Covid-19'un Omicron varyantından endişe duyduklarını ancak bunun panik sebebi olmadığını söyledi. Biden, bir gazetecinin yeni bir karantina seçeneğinin tamamen masadan kalkıp kalkmadığı sorusuna ise "Şimdilik evet masadan kalktı. İnsanlar maskelerini takar ve aşılarını olursa karantinaya gerek kalmaz" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantına ilişkin Koronavirüs Görev Gücünden aldığı brifing sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Omicron varyantının varlığını duyurmasından kısa süre sonra harekete geçerek Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdiğini belirten Biden, "Bu seyahat kısıtlamaları, Omicron'un yayılmasını yavaşlatabilir ancak önlemez" uyarısında bulundu.
Biden, halka bir an önce Covid-19 aşılarını olma ve tamamlama çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Er ya da geç ABD'de Omicron varyantı vakaları ile karşılaşacağız. Omicron varyantı, bir endişe nedeni ancak panik sebebi değil. Dünyadaki en iyi aşılara, en iyi ilaçlara ve en iyi bilim insanlarına sahibiz. Bu varyanta karşı kaos ve kafa karışıklığı ile değil bilimle mücadele edeceğiz."
KARANTİNA AÇIKLAMASI
Virüsle ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrendiklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Biden, Covid-19 ile mücadelenin en etkili yolunun hala maske takmak ve aşı olmak olduğunu belirtti.
Biden, bir gazetecinin yeni bir karantina seçeneğinin tamamen masadan kalkıp kalkmadığı sorusuna, "Şimdilik evet masadan kalktı. İnsanlar maskelerini takar ve aşılarını olursa karantinaya gerek kalmaz" yanıtını verdi.
Başka bir gazetecinin "Omicron varyantının tespit edildiği İngiltere, Avrupa Birliği üyeleri ve diğer ülkelere seyahat kısıtlaması getirecek misiniz?" sorusunu ise Biden, "Şu anda böyle bir şey öngörmüyoruz. Zaman ne gösterecek bakacağız" şeklinde yanıtladı.
AFRİKA'YA UYGULANAN KISITLAMA
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'un Omicron varyantı dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye uygulanan seyahat kısıtlamasına yönelik eleştirilere yanıt veren Psaki, "Buradaki amacımız kimseyi cezalandırmak değil, Amerikan halkını korumak. Bu önlem virüsü engellemeyecek ama ülkemize girişini geciktirecek. Bu gecikme sürecinde de sağlık ekiplerimizle gereken önlemleri almak için daha çok vaktimiz olacak" ifadelerini kullandı.
Psaki, Güney Afrika'nın geçmişte aşıya ihtiyaçlarının olmadığını söyleyerek, ABD'nin vereceği aşıları reddettiği iddialarını da doğruladı.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu