Prof. Dr. Ceyhan'dan yeni varyant 'Omicron' uyarısı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Omicron' mutasyonuna ilişkin, "Kaynak vaka bir süper bulaştırıcı değilse, bulaştırıcılık kat sayısı (R) şimdiye kadar görülen pandemilerden çok daha yüksek demektir. Vakit geçirmeden girişlerde ve ülke içinde önlemler alınmalıdır" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen 'Omicron' mutasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"BULUNMADIĞINI SÖYLEMEK MÜKÜN DEĞİL"
Virüsün çok yüksek bulaşıcılıkla yayıldığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Portekiz’de bir oyuncunun Güney Afrika’dan geçen hafta dönmesi sonucu takımda 13 oyuncuda Omicron mutantı pozitif bulunuyor. Bu da virüsün çok yüksek bir bulaştırıcılıkla yayıldığını gösteriyor. Kaynak vaka bir süper bulaştırıcı değilse, bulaştırıcılık kat sayısı (R) şimdiye kadar görülen pandemilerden çok daha yüksek demektir. Ülkemizde bu varyantın bulunmadığını söylemek mümkün değil. Son bir haftada pozitif bulunan örneklerin Omicron varyantı için test edilmesi sonucu durum belli olabilir. Vakit geçirmeden girişlerde ve ülke içinde önlemler alınmalıdır."
Kaynak vaka bir süper bulaştırıcı değilse, bulaştırıcılık kat sayısı (R) şimdiye kadar görülen pandemilerden çok daha yüksek demektir.— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) November 29, 2021
Ülkemizde bu varyantın bulunmadığını söylemek mümkün değil.
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