'Bilal Bal' gemisinin batmasıyla ilgili davada 5 yıl sonra karar çıktı

30 Aralık 2022 Cuma, 12:35

Bursa'nın Gemlik ilçesinden yüklediği 2 bin 800 ton dökme demir tozunu Karadeniz Ereğli'ye götüren 1974 yapımı 'MV Bilal Bal' isimli kuru yük gemisi, 1 Kasım 2017 tarihinde Şile'nin 7 mil açığında battı.

7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Gemideki 9 mürettebattan, Nihat Küçük, oğlu Onur Aşkın Küçük, Cüneyd Yedican, Mahir Sanayır, Nedim Alicem, Hüsamettin Yazıcı ve Mert İlkmen'in cenazeleri, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarla çıkartılırken, TCG Alemdar'ın 1. sınıf dalgıçlarının yoğun çabasına rağmen, makine yağcısı Engin Selçuk ve geminin aşçısı Vedat Odabaşı'na ise ulaşılamadı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, bazı sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

"MAHKEMECE TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada söz alan müşteki avukatlarından Ömer Faruk Bostancı, "Biz, tüm sanıkların eşit derecede kusurlu olduklarını ve asli kusurlu olduklarını iddia ediyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmalarını ve mahkemece tutuklanmalarını talep ediyoruz" dedi.

Duruşmada söz alan müştekilerden Aysun Odabaşı, "Sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum. Benim eşim bu kazadan dolayı bulunamamıştır. Herkes kendi hayatına devam etmektedir. Benim durumum farklıdır, her şey eksiktir" diye konuştu.

Suçsuz olduklarını söyleyen sanıklar ise beraatlerini talep etti.

KARAR ÇIKTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar kaptan Refik Telci, baş makinist Ali Doğan ve geminin ortağı Cevat Çavuşoğlu'nun "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Refik Telci'nin kaptanlık mesleğini, sanık Ali Doğan ve sanık Sabri Yıldırım gemi adamlığı mesleğini takdiren 3 yıl süreyle yapmaktan yasaklanmasına da karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Sabri Yıldırım, Enes Caner, Faik Avcı, Oktay Ferhat Uçar ve Yücel İmren'in de "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Limanı'ndan hareket eden Bilal Bal isimli kuru yük gemisinin 1 Kasım 2017 tarihinde 03.53'te Şile açıklarında battığı, geminin kaptan Refik Telci ile baş makinist Ali Doğan'ın yokluğunda kalkış yaptığı belirtiliyor.

Kaza nedeni ile gemi mürettebatından Nihat Küçük, Onur Aşkın Küçük, Cüneyd Yedican, Mahir Sanayır, Nedim Ali Cem, Hüsamettin Yazıcı ve Mert İlkmen'in cesetlerine ulaşıldığı, Engin Selçuk ve Vedat Odaaşı'nın cesetlerine ulaşılamadığı belirtilen iddianamede, aralarında gemi kaptanı Refik Telci ve baş makinist Ali Doğan'ın da bulunduğu 8 kişi için, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.